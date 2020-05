Coronavirus Puglia | i gestori lidi si arrendono | « Con le distanze che imponete non

Leggi su baritalianews

(Di venerdì 8 maggio 2020) Giuseppe Mancarella, rappresentante della Cna Balneatoriha dichiarato: «Sto ricevendo decine di telefonate, dal Gargano al Salento, di colleghi disperati che sono disposti a non aprire i lorose, come sta accadendo in altre regioni, verrà imposta la distanza di 5 metri tra le fila di ombrelloni. Il loro è un grido di dolore». E poi aggiunge: «Vogliamo che si faccia chiarezza al più presto. Noi siamo pronti ad adottare tutte le misure di sicurezza che occorrono, ma se ci obbligano una distanza tra gli ombrelloni di 5 metri, non ci resta che chiudere i, sarebbe per molti anti-economico aprire. Sono state fatte delle proiezioni, e se ad uno stabilimento con 80 ombrelloni e sdraio imponi una distanza di 5 metri, significa che potrà aprire solamente 20-25 ombrelloni». E poi conclude: «Nel 90% dei casi, in ...