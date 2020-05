Coronavirus protezione civile | morti | superata quota 30 000 30 201 | 87 961 positivi

ComuneMI : Riaperti i cimiteri cittadini. Sono consentite le visite ai defunti nel rispetto delle norme di distanziamento soci… - Corriere : Coronavirus in Italia: 214.457 casi positivi e 29.684 morti. Il bollettino del 6 maggio - Corriere : Coronavirus in Italia: 217.185 casi positivi e 30.201 morti. Il bollettino del 8 maggio - cschannel_news : Coronavirus in Italia, i dati della Protezione Civile: calano ancora i positivi - CiccioLupis : RT @_Velies_: Questi sono scemi Gli altri paesi scalpitano per aprire e noi vogliamo congelarci per altri SEI MESI ???????? I pressi della sve… -

Coronavirus protezione Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Coronavirus protezione