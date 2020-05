Coronavirus, Protezione Civile chiede il prolungamento dello stato d’emergenza (Di venerdì 8 maggio 2020) Il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli pare abbia presentato la proposta di prolungamento dello stato d’emergenza, a seguito degli sviluppi recenti della pandemia da Coronavirus nel nostro Paese. La Protezione Civile chiede al governo di prorogare lo stato d’emergenza sanitario a causa del Coronavirus di altri sei mesi: l’attuale scadenza è fissata per il … L'articolo Coronavirus, Protezione Civile chiede il prolungamento dello stato d’emergenza proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek Coronavirus protezione civile : morti - superata quota 30.000 (30.201) - 87.961 positivi - 99.203 guariti

Coronavirus Italia - bollettino Protezione civile oggi 8 maggio : morti - contagi - guariti

