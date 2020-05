Coronavirus, più di 30mila morti in Italia, ma quasi 100mila guariti. 1.327 nuovi casi e -143 persone in terapia intensiva (Di venerdì 8 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaIl bollettino dell’8 maggio L’ultimo bollettino diffuso dalla Protezione civile evidenzia una consistente riduzione dei nuovi contagiati da Coronavirus. Il dato relativo alle nuove vittime registrate in un giorno è in calo rispetto a quello delle ultime rilevazioni. Nelle ultime 24 ore si registrano 243 nuove vittime (ieri erano 274, il giorno prima 369, tra giorni fa 236). A questo punto, il totale delle vittime in Italia supera quota 30mila (30.201). Continua a diminuire il numero degli “attualmente positivi” al virus. La serie con il segno meno davanti è cominciata otto giorni fa, quando si è registrato un calo di -3.106 malati di Covid-19. A seguire: sette giorni fa il decremento è stato di -608 pazienti, sei giorni fa di -239, cinque giorni fa di -525, quattro giorni fa di ... Leggi su open.online Coronavirus : Massiah (Ubi) - ‘banche più veloci se semplificazioni e protezione legale’

Coronavirus - il contagio è più grave rispetto alla SARS : gli occhi sono un’importante via di infezione

stanzaselvaggia : Sarebbe interessante che oltre i numeri (222 morti solo ieri) qualcuno in Lombardia ci fornisse qualche informazion… - GabrieleMuccino : C'è gente che si suicida per aver perso tutto e gli amici milanesi dimostrano con arroganza insopportabile la parte… - fattoquotidiano : 'MILANO, UNA BOMBA' I Navigli si riempiono e sui social scoppia la polemica. Galli lancia l'allarme: 'Necessari più… - rafelez : RT @luisellacost: Com'era la storia della Svezia 'modello per la normalità'? Senza lockdown più morti, contagiati e pure l'economia... http… - marcoranieri72 : RT @rtl1025: ?? Sono 99.023 le persone guarite in Italia da #coronavirus, 2.747 in più di ieri. 87.961 è il numero di contagiati, con un dec… -

