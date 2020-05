Coronavirus, oltre 217.000 casi totali. Ipotesi saldi estivi dal 1° agosto. Speranza: “Nessuna fuga in avanti” – DIRETTA (Di venerdì 8 maggio 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti live con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia21.50 – Ipotesi saldi estivi dal 1° agosto La Conferenza delle Regioni ha chiesto al Governo di posticipare i saldi estivi al 1° agosto. 21.00 – Speranza: “Dobbiamo gestire con gradualità la fase delle riaperture” Il ministro della Salute Roberto Speranza chiede responsabilità agli italiani in questa ‘fase 2’: “Dobbiamo gestire con grande attenzione e gradualità la fase delle riaperture. Nessuna fuga in avanti ci vuole ancora tanta responsabilità altrimenti finiremo col vanificare i sacrifici fatti finora“. E aggiunge: “Dobbiamo ancora ascoltare gli scienziati. ... Leggi su newsmondo Coronavirus - ultime notizie – In Italia oltre 30mila vittime e quasi 100mila guariti. In Lombardia diminuiscono i pazienti in terapia intensiva. Tutti gli studenti saranno ammessi alla maturità 2020

Alla fine, non è giunto. Ed era previsto così. Perché mancano ancora i dati precisi su quello che sarà l’impatto del Covid-10 sui conti pubblici di Roma. L’agenzia di rating statunitense Moody’s ha de ...

FCA “Aumentata produzione di mascherine facciali, verso 3 milioni” (VIDEO)

Roma. Per continuare ad aiutare coloro che sono in prima linea nella lotta contro il coronavirus, Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ha annunciato l’intenzione di aumentare la produzione di mascherine fa ...

