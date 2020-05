Coronavirus, nel Regno Unito oltre 36mila morti. La Spagna prolunga lo stato di allarme: “Governo dirà no alla de-escalation di Madrid” (Di venerdì 8 maggio 2020) Il Regno Unito vede nuovamente schizzare il numero di morti dovuti al Coronavirus, dopo una nuova revisione dei decessi collegati alla pandemia. Sono oltre 36mila, secondo l’agenzia Pa, sulla base di una nuova elaborazione dell’Ons, l’Istat britannico, con l’aggiunta di 3.417 vittime che era stata definita “dubbia” negli ospedali inglesi il 25 aprile e il 7 maggio ed è stata poi accertata con tamponi post-mortem. Il totale di vittime nella sola Inghilterra – dentro e fuori gli ospedali – tocca così 33.021 secondo l’Ons, oltre 36mila contando pure Scozia, Irlanda del Nord e Galles. Proprio il Galles ha deciso di prolungare il suo lockdown per altre tre settimane nel tentativo di limitare il propagarsi della malattia. Il primo ministro Mark Drakeford afferma a Cardiff che è troppo presto per revocare la maggior ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - individuate tracce di Rna nello sperma di alcuni pazienti : lo studio

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nel Coronavirus nel mondo, 36 mila morti in Gran Bretagna e 2.500 contagi in un giorno negli Usa la Repubblica Coronavirus e Fase 2: Valerio Ferrari, sindaco di Terzorio “Si avvii un piano straordinario di investimenti locali”

"Solo nel mio comune, Terzorio, partiranno a breve i primi tre cantieri per un valore di circa 100mila euro, interamente finanziati con risorse proprie, e siamo a lavoro per approvare altri 4-5 ...

Covid-19, test sierologici al via in Sicilia: come funzionano, tariffe e esenzioni

Al via i test per la ricerca degli anticorpi del Covid 19 nel sangue anche in Sicilia. Una circolare dell'assessorato alla Salute stabilisce i criteri per eseguirli e i costi. La priorità è per le cat ...

