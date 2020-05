Coronavirus nel Lazio, picco sceso del 74%: ecco l’andamento di contagi, decessi e guarigioni Comune per Comune (Di venerdì 8 maggio 2020) Si registra un dato di 39 casi positivi nelle ultime 24h, un trend al 0,5% e un balzo in avanti dei guariti che sono 119 il triplo dei nuovi casi nelle ultime 24h. Proseguono i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 678 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Conclusa l’indagine epidemiologica delle unità mobili USCA-R presso la Fondazione IRCCS Santa Lucia, sono stati eseguiti oltre 500 tamponi, il cluster è chiuso. E’ stata emessa una disposizione straordinaria per la sanificazione degli impianti di condizionamento in tutte le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali. Il Lazio punta sui test sierologici e da lunedì al via 300 mila per capire la circoLazione del virus. Trend stabilmente in discesa nelle province dove complessivamente si registra 1 solo caso a Latina ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - la “pillola di ottimismo” del virologo Silvestri : “Un possible aiuto decisivo nella battaglia potrebbe arrivare dai lama”

Coronavirus - le mascherine a 50 centesimi «non erano certificate» : così 9 milioni di modelli non sono arrivate nelle farmacie

