Coronavirus, negli Usa è allarme per i Covid party: "Ci ammaliamo così saremo immuni"

negli Usa è scattato l'allarme per i Covid party: vere e proprie feste organizzate appositamente per contrarre il Coronavirus e ottenere così l'immunità alla malattia. Secondo quanto scrivono i giornali statunitensi, la pericolosa moda si sta diffondendo soprattutto nello Stato di Washington e in particolare nella contea di Walla Walla. 400 chilometri a sud est di Seattle. Qui, le autorità hanno notato dal tracciamento dei contatti dei contagiati che "alcuni stanno partecipando a incontri di gruppo con l'idea che è meglio prendere il virus e ammalarsi". Nei party, infatti, persone sane si mischiano a soggetti contagiati dal Covid-19 per ammalarsi e, una volta guariti, poter tornare alla vita di prima avendo ...

Coronavirus, il bilancio delle vittime negli USA potrebbe essere drammaticamente più alto tra case di cura non conteggiate e mancanza di protocolli uniformi

Coronavirus nel mondo, l'allarme dell'Onu: "La pandemia scatena uno tsunami di odio e xenofobia"

Scuola e Covid: i comuni sardi propongono di usare quelle abbandonate

Col coronavirus ancora in circolazione, evidenzia il presidente dell'Anci, "il pendolarismo cosi' come lo abbiamo conosciuto - studenti stipati dentro ai pullman di linea o negli scuolabus comunali - ...

"Se mi ammalo, sarò immune". Allarme per la moda dei "covid party" negli Usa

C’è chi va alle feste per sballarsi e chi invece per infettarsi di coronavirus. E’ l’ultima follia negli Stati Uniti, dove le autorità hanno lanciato l’allarme per l’aumento dei cosiddetti “Covid-19 p ...

