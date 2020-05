Coronavirus, negli Stati Uniti 2448 morti in 24 ore. In Brasile 9888 nuovi contagi. Atteso in serata un nuovo discorso della Regina Elisabetta (Di venerdì 8 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaSono 3.846.861 le persone contagiate da Coronavirus nel mondo, 269.584 i morti. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 1.256.972 casi, seguono Spagna (221.447) e Italia (215.858). Per numero di vittime è invece il Regno Unito il secondo Paese più colpito dopo gli Usa con 30.689 vittime, segue l’Italia (29.958), secondo i dati della Johns Hopkins University. Russia EPA/YURI KOCHETKOV Una donna con il volto coperto da una mascherina nel centro di Mosca, Russia, 29 Aprile 2020Per il sesto giorno consecutivo in Russia si sono registrati più di 10mila contagi (+10.699 rispetto a ieri) da Coronavirus. Di queste, oltre la metà sono state rilevate a Mosca, dove il lockdown è stato prorogato sino al 31 maggio. Sin dall’inizio della pandemia in Russia i casi sono Stati ... Leggi su open.online Coronavirus - il bilancio delle vittime negli USA potrebbe essere drammaticamente più alto tra case di cura non conteggiate e mancanza di protocolli uniformi

Coronavirus - numeri disastrosi negli Stati Uniti : quasi 2500 decessi in 24h

Coronavirus - le ultime news dal Mondo : 269mila vittime - in aumento il dato giornaliero negli USA (Di venerdì 8 maggio 2020)in Italia: ultime notizie in direttaSono 3.846.861 le personeate danel mondo, 269.584 i. Glirimangono il Paese più colpito con 1.256.972 casi, seguono Spagna (221.447) e Italia (215.858). Per numero di vittime è invece il Regno Unito il secondo Paese più colpito dopo gli Usa con 30.689 vittime, segue l’Italia (29.958), secondo i dati della Johns Hopkins University. Russia EPA/YURI KOCHETKOV Una donna con il volto coperto da una mascherina nel centro di Mosca, Russia, 29 Aprile 2020Per il sesto giorno consecutivo in Russia si sono registrati più di 10mila(+10.699 rispetto a ieri) da. Di queste, oltre la metà sono state rilevate a Mosca, dove il lockdown è stato prorogato sino al 31 maggio. Sin dall’inizio della pandemia in Russia i casi sono...

MedicalFactsIT : È appena stato pubblicato un lavoro che dimostra come sono stati ottenuti ottimi risultati in modelli animali. Trop… - Agenzia_Ansa : #Coronavirus, altri 2.488 morti negli Usa - Agenzia_Ansa : Sale il numero dei morti a causa del @coronavirus negli Stati Uniti: 2.448 nelle ultime 24 ore, secondo i dato dell… - DoctorWho744 : RT @comitatoliberta: “Anche i medici di famiglia e i pediatri potranno prescrivere i test sierologici e presto arriverà *l’obbligo* per i c… - Ivy86772030 : RT @comitatoliberta: “Anche i medici di famiglia e i pediatri potranno prescrivere i test sierologici e presto arriverà *l’obbligo* per i c… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus negli Coronavirus nel mondo, l'allarme dell'Onu: "La pandemia scatena uno tsunami di odio e xenofobia" la Repubblica La mascherina regalata dalla Regione Piemonte non nasconda il volto di una Sanità senza bussola

GUIDO CHIESA - L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, già sindaco di Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo, è sotto pressione per come ha affrontato l’emergenza Covid-19 ne ...

Coronavirus in Veneto, le ultime notizie

Sale a 18.618 il numero di contagi positivi in totale dall’inizio della pandemia, sono 42 più di ieri. La provincia con più contagi rimane quella di Verona con 4.917 casi. Ma quelli attualmente positi ...

GUIDO CHIESA - L’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Icardi, già sindaco di Santo Stefano Belbo, in provincia di Cuneo, è sotto pressione per come ha affrontato l’emergenza Covid-19 ne ...Sale a 18.618 il numero di contagi positivi in totale dall’inizio della pandemia, sono 42 più di ieri. La provincia con più contagi rimane quella di Verona con 4.917 casi. Ma quelli attualmente positi ...