Coronavirus, negli Stati Uniti 2448 morti in 24 ore. E l’economia americana perde 20 milioni di posti di lavoro (Di venerdì 8 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaSono 3.846.861 le persone contagiate da Coronavirus nel mondo, 269.584 i morti. Gli Stati Uniti rimangono il Paese più colpito con 1.256.972 casi, seguono Spagna (221.447) e Italia (215.858). Per numero di vittime è invece il Regno Unito il secondo Paese più colpito dopo gli Usa con 30.689 vittime, segue l’Italia (29.958), secondo i dati della Johns Hopkins University. Usa Ansa Joe Bidennegli Stati Uniti nelle ultime 24 ore sono morte 2.448 persone a causa del Coronavirus, sale a 75.500 il totale della vittime. Mentre sono più di 1,2 milioni le persone contagiate. Lo sfidante dem alle prossime presidenziali, Joe Biden, accusa Donald Trump di una cattiva gestione dell’emergenza. «In ogni passaggio di questa pandemia il presidente Trump ha ignorato gli esperti, sminuito la minaccia posta ... Leggi su open.online LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : negli Usa la disoccupazione vola al 14.7%

