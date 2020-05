Coronavirus, Nappi: “Disabili campani dimenticati da ordinanze De Luca” (Di venerdì 8 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Nella babele di ordinanze del presidente della Regione, De Luca, vengono date indicazioni sugli ambiti più disparati, dall’attività motoria alla toelettatura dei cani. Ma risulta incomprensibilmente assente ogni riferimento ai centri di assistenza per disabili: non è stata data neanche una minima indicazione sulla ripartenza, come invece previsto dal dpcm del 26 aprile scorso, sui centri diurni, i centri riabilitativi, le attività socio e psicoeducative, i tirocini di inclusione lavorativa e le attività ambulatoriali di supporto. I due mesi di lockdown sono stati difficili da sostenere a livello emotivo e psichico per tutta la popolazione e ancora di più per le persone affette da autismo o con disabilità intellettive, private da un giorno all’altro dell’assistenza ... Leggi su anteprima24 Coronavirus - Valentina Nappi : “La mia quarantena? Non metto le mutande dal 13 marzo. Faccio selfie - dirette e sc**o con il mio ragazzo”

Coronavirus - Nappi : “Aiutiamo chi ha paura con raccolta fondi e buoni spesa”

Agenpress : Coronavirus. Nappi. Disabili campani dimenticati da ordinanze De Luca

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Nappi Coronavirus. Nappi. Disabili campani dimenticati da ordinanze De Luca Agenpress Nappi: "Il governa si prenda le proprie responsabilità e decida sul calcio. Kulusevski esempio per tutti: vi spiego perché"

“Credo sia il caso di ridurre i tempi per un calciomercato effettivamente troppo lungo che va a discapito di allenatore e squadra.Mi sono confrontato con tanti direttori e colleghi, è possibile che le ...

“Storie di quarantena”: a Casalnuovo gli ex contagiati si raccontano in un libro

Il focolaio sviluppatosi attorno alla macelleria di via Napoli si sta lentamente spegnendo per fortuna. I contagiati guariscono ogni giorno che passa, la macelleria ha riaperto e lentamente la paura s ...

