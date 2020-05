Coronavirus | Musumeci | ‘al governo chiediamo linee generali’

(Di venerdì 8 maggio 2020) Palermo, 8 mag. (Adnkronos) – “Algenerali all’interno delle quali i governatori, che concordano tutti sulla necessita’ di riaprire, si possono muovere in base alle esigenze dei territori. Sono convinto che da Roma arriverà il disco verde che consentirà di muoverci in base alla curva epidemiologica dei nostri territori”. Così, il governatore della Sicilia, Nello, a RadioUno. L'articolo, ‘algenerali’ CalcioWeb.

Palermo, 8 mag. (Adnkronos) – "Al governo chiediamo linee generali all'interno delle quali i governatori, che concordano tutti sulla necessita' di riaprire, si possono muovere in base alle esigenze de ...Palermo, 8 mag. (Adnkronos) – "Alcune attività potevano essere aperte il 4 maggio. Per noi, per esempio, possono aprire saloni di parrucchiere e barbiere e anche i piccoli negozi al dettaglio. Io non ...