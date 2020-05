Coronavirus, Milano: Navigli presi d’assalto all’ora dell’aperitivo e niente mascherine (Di venerdì 8 maggio 2020)  Fase due, Navigli affollati all’ora dell’aperitivo e senza mascherine Intorno alle 19 di ieri, giovedì 7 maggio, Milano era di nuovo una festa, almeno sui Navigli, dove centinaia di persone si sono riversate sulla Darsena passeggiando o stazionando sulla riva senza rispetto del distanziamento sociale. Al giorno quattro della Fase due, nel capoluogo della Regione focolaio del Coronavirus in Italia, sembra non sia successo niente, anche perché sono in pochi a portare le mascherine. Lo documenta un video condiviso da un utente su Facebook, un servizio di Repubblica e le foto condivise sui social da utenti indignati. “Tra due settimane tutti di nuovo a casa o in ospedale! Incoscienti!” scrive qualcuno su Twitter. “Ma un po’ di controlli sui Navigli vogliamo farli? Con la scusa del takeaway tutti i bar a fare ... Leggi su tpi Coronavirus - il virologo Galli : “Milano è una bomba - troppi infetti in giro. Si rischia di richiudere tutto”

Coronavirus e Fase 2, l'infettivologo Massimo Galli: "Milano è una bomba, troppi contagiati in giro"

