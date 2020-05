Coronavirus | Milano | Navigli presi d’assalto all’ora dell’aperitivo e niente mascherine

(Di venerdì 8 maggio 2020) affollati all’ora dell’aperitivo e senzaIntorno alle 19 di ieri, giovedì 7 maggio,era di nuovo una festa, almeno sui, dove centinaia di persone si sono riversate sulla Darsena passeggiando o stazionando sulla riva senza rispetto del distanziamento sociale. Al giorno quattro della Fase due, nel capoluogo della Regione focolaio delin Italia, sembra non sia successo, anche perché sono in pochi a portare le. Lo documenta un video condiviso da un utente su Facebook, un servizio di Repubblica e le foto fatte circolare sui social da utenti indignati. “Tra due settimane tutti di nuovo a casa o in ospedale! Incoscienti!” scrive un utente su Twitter. “Ma un po’ di controlli suivogliamo farli? Con la scusa del ...

caritas_milano : L'allarme di Caritas per i nuovi poveri creati da questa emergenza. Dall'inizio dell'emergenza CoronaVirus è radd… - repubblica : Rep Tv Milano, folla ai Navigli all'ora dell'aperitivo. E poche mascherine - eziomauro : Coronavirus, Milano: folla ai Navigli all'ora dell'aperitivo e poche mascherine - Notiziedi_it : Coronavirus, sui Navigli di Milano tante persone, poca distanza e poche mascherine: è polemica - giannettimarco : RT @giornalettismo: Massimo #Galli, primario di Malattie Infettive al #Sacco, descrive la situazione #Coronavirus a #Milano: 'È un po' una… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Milano

Il settore immobiliare italiano riparte tra difficoltà e nuove opportunità che variano segmento per segmento. Una tavola rotonda virtuale promossa da Dla Piper ha raccolto le previsioni di diversi esp ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 08 mag - Coronavirus: Caos mascherine a prezzo calmierato, poche e in ritardo (Il Sole 24 Ore, pag. 11). 'Non erano certificate'. Cosi' le mascherine a 50 centes ...