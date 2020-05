Coronavirus, l’ultimo scontro Livorno-Pisa: il sindaco leghista riapre il litorale pisano solo ai residenti. Salvetti (Pd): “Visione medievale” (Di venerdì 8 maggio 2020) Doveva essere una misura per riaprire gradualmente il litorale e poi le spiagge ma in poche ore si è trasformata nell’ennesima guerra campanilistica tra Pisa e Livorno. L’oggetto della discordia è l’ordinanza con cui mercoledì il sindaco leghista di Pisa, Michele Conti, ha riaperto le spiagge e il litorale delle frazioni Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone nei fine settimana ai soli residenti esclusivamente “per svolgere attività motoria e sportiva, nel rispetto delle distanze interpersonali di sicurezza”. Ma il suo omologo livornese, il dem Luca Salvetti, non ha preso bene la decisione visto che molti sui concittadini durante l’anno frequentano il litorale Pisano: “Così si torna a una visione ‘medioevale’ dei territori quando i riferimenti erano i contadi che non ha senso oggi”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano Impennata dei decessi a marzo - +49 - 4%. Secondo l’ultimo rapporto Istat-Iss si è passati da 65.592 (media 2015-2019) a 90.946. Oltre 13mila quelli attribuiti al Coronavirus

Coronavirus - l’ultimo report dallo Spallanzani : scende a 94 il numero dei pazienti ricoverati

