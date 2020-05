Coronavirus | Le Maire | ‘accordo su linea credito da 240 mld | sarà operativa da 1 6’

(Di venerdì 8 maggio 2020) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Accordo raggiunto all’Eurogruppo su unadida 240 miliardi di euro per gli Stati membri che lo desidereranno per far fronte alle necessità di finanziamento legati all’emergenza Covid-19. Ladidel Mes sarà quindidal primo giugno”. Ad affermarlo è il ministro dell’Economia francese, Bruno Lein un tweet in occasione dell’Eurogruppo.L'articolo: Le, ‘accordo suda 240 mld, saràda 1/6’ CalcioWeb.

"Accordo raggiunto all'Eurogruppo su una linea di credito da 240 miliardi di euro per gli Stati membri che lo desidereranno per far fronte alle necessità di finanziamento legati all'emergenza Covid-19 ...Bruxelles – L'Eurogruppo ha trovato un accordo definitivo sul Mes. «Accordo raggiunto all'Eurogruppo su una linea di credito da 240 miliardi di euro per gli Stati che lo desiderano, per soddisfare le ...