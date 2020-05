Coronavirus: la spesa contadina è crollata in Italia del 61% per effetto del lockdown (Di venerdì 8 maggio 2020) La spesa contadina è crollata in Italia del 61% per effetto del lockdown che ha limitato gli spostamenti dei consumatori e costretto alla chiusura di mercati degli agricoltori e agriturismi: è quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ presentata in occasione dell’avvio della Fase 2 dell’emergenza Coronavirus con la riapertura dei farmers market di Campagna Amica in tutta Italia nel primo weekend dopo il lungo periodo di quarantena che ha costretto gli Italiani nelle case e stravolto i consumi alimentari con il boom negli acquisti di conserve di tonno (+17%), ortaggi surgelati (+28%) e legumi in scatola (+36%) secondo elaborazioni su dati Ismea. “Un momento atteso – sottolinea la Coldiretti – da quasi sei Italiani su dieci (59%) che hanno fatto la spesa dal contadino almeno una volta al mese nell’ultimo anno in frantoi, ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - l’Antitrust avvia indagine sui prezzi della spesa : sospetta speculazione

Coronavirus - Serie C sospesa : Monza - Vicenza e Reggina promosse in B

Coronavirus - vergogna nel Lazio : i buoni spesa arrivano solo ai rom - hanno la precedenza (Di venerdì 8 maggio 2020) Laindel 61% perdelche ha limitato gli spostamenti dei consumatori e costretto alla chiusura di mercati degli agricoltori e agriturismi: è quanto emerge da una analisi Coldiretti/Ixe’ presentata in occasione dell’avvio della Fase 2 dell’emergenzacon la riapertura dei farmers market di Campagna Amica in tuttanel primo weekend dopo il lungo periodo di quarantena che ha costretto glini nelle case e stravolto i consumi alimentari con il boom negli acquisti di conserve di tonno (+17%), ortaggi surgelati (+28%) e legumi in scatola (+36%) secondo elaborazioni su dati Ismea. “Un momento atteso – sottolinea la Coldiretti – da quasi seini su dieci (59%) che hanno fatto ladal contadino almeno una volta al mese nell’ultimo anno in frantoi, ...

regionetoscana : #COVID19 #fase2 Cosa si può fare e cosa no? Dall'attività motoria alla pesca amatoriale fino alla spesa in un altro… - Twiperbole : Spesa, seconde case, visite a nonni e genitori, spostarsi in bici, in auto: domande e risposte di @RegioneER sulla… - Internazionale : Sono raddoppiate le persone che chiedono aiuto con la spesa durante la pandemia. Ma a occuparsi di loro sono quasi… - ComMassarosa : ?? Pacchi alimentari alle famiglie che in questo periodo di emergenza Coronavirus sono in difficoltà di #Massarosa… - giuliabottini : Spesa, prezzi in aumento: l’elenco dei supermercati su cui indaga l’Antitrust – QuiFinanza -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus spesa Spesa e coronavirus: le raccomandazioni per gli acquisti dell'Iss ilfattoalimentare.it Cultura/ Il sindaco Biondi scrive alle associazioni: «Vi sosterremo nelle vostre battaglie»

Anche il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, interviene nel dibattito sulla crisi in cui, a causa dell’emergenza Covid-19, è precipitato il mondo della cultura. Nei giorni scorsi, numerose proteste ...

COVID-19, ecco come la Corea del Sud l'ha domato

SEOUL (ASKANEWS) - E' riuscita a mettere sotto controllo il COVID-19 senza applicare un vero e proprio lockdown, senza chiudere del tutto le frontiere, limitando al minimo i divieti ai propri cittadin ...

Anche il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, interviene nel dibattito sulla crisi in cui, a causa dell’emergenza Covid-19, è precipitato il mondo della cultura. Nei giorni scorsi, numerose proteste ...SEOUL (ASKANEWS) - E' riuscita a mettere sotto controllo il COVID-19 senza applicare un vero e proprio lockdown, senza chiudere del tutto le frontiere, limitando al minimo i divieti ai propri cittadin ...