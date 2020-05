Coronavirus, la “pillola di ottimismo” del virologo Silvestri: “Un possible aiuto decisivo nella battaglia potrebbe arrivare dai lama” (Di venerdì 8 maggio 2020) “Continua la grande ritirata di SARS-CoV-2 dall’Italia. Avanti così, un giorno alla volta, con prudenza“: lo afferma il virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta, nella consueta “Pillola di ottimismo” pubblicata sulla sua pagina Facebook. Di seguito il post integrale. “1. LA RITIRATA CONTINUA Continua la grande ritirata di SARS-CoV-2 dall’Italia. Anche oggi è calato, per il VENTICINQUESIMO giorno consecutivo, il numero totale dei ricoveri in terapia intensiva per COVID-19 – da 1.333 a 1311, e cala di molto anche il numero dei ricoveri ospedalieri totali (da 15.769 a 15.174, quindi di ben 595 unità). Quindi avanti così, un giorno alla volta, con prudenza, mostrando al mondo che gli Italiani sono in grado di gestire la indispensabile riapertura parziale delle attività in modo ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - elogio al Sud Italia nella “pillola di ottimismo” di Silvestri : il virologo spiega perché lo tsunami non è mai arrivato

Coronavirus - una “pillola di ottimismo” dal virologo Guido Silvestri : “Il virus è in ritirata - ora ci attendono 3 possibili scenari”

Coronavirus - una “pillola di ottimismo” dal virologo Guido Silvestri : “Il virus è in ritirata - ora ci attendono 2 possibili scenari” (Di venerdì 8 maggio 2020) “Continua la grande ritirata di SARS-CoV-2 dall’Italia. Avanti così, un giorno alla volta, con prudenza“: lo afferma ilGuido, docente alla Emory University di Atlanta, nella consueta “Pillola di ottimismo” pubblicata sulla sua pagina Facebook. Di seguito il post integrale. “1. LA RITIRATA CONTINUA Continua la grande ritirata di SARS-CoV-2 dall’Italia. Anche oggi è calato, per il VENTICINQUESIMO giorno consecutivo, il numero totale dei ricoveri in terapia intensiva per COVID-19 – da 1.333 a 1311, e cala di molto anche il numero dei ricoveri ospedalieri totali (da 15.769 a 15.174, quindi di ben 595 unità). Quindi avanti così, un giorno alla volta, con prudenza, mostrando al mondo che gli Italiani sono in grado di gestire la indispensabile riapertura parziale delle attività in modo ...

shareradio : Just uploaded 'La Pillola va giù - Crisi alimentare dovuta al coronavirus e Ramadan' to @mixcloud - il_Giangi : #Salvini 'Non serve il #vaccino, c'è la cura col #plasmaiperimmune' Come dire che non serve il preservativo, tanto… - PatGonnella : RT @RadioJailhouse: C'è un collegamento tra Aretha Franklin, Bollate, #JailhouseRock e il Coronavirus: sì, FREEDOM. E ne parliamo nell'ulti… - laboescapes : RT @RadioJailhouse: C'è un collegamento tra Aretha Franklin, Bollate, #JailhouseRock e il Coronavirus: sì, FREEDOM. E ne parliamo nell'ulti… - AntigoneOnlus : RT @RadioJailhouse: C'è un collegamento tra Aretha Franklin, Bollate, #JailhouseRock e il Coronavirus: sì, FREEDOM. E ne parliamo nell'ulti… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus “pillola Coronavirus: Delmastro (Fdi), 'su Mes da Di Maio come miglior doroteo' Affaritaliani.it