Coronavirus, la lettera di Luca Zaia ai guariti per il prelievo del sangue: “Facciamo magazzino” (Di venerdì 8 maggio 2020) In attesa degli studi sull’efficacia della plasmaterapia, ormai sperimentata in più ospedali e regioni compreso il Veneto, il presidente Luca Zaia ha deciso di scrivere una lettera ai guariti per chiedee il prelievo del sangue. “Sui test sierologici la sperimentazione sta andando avanti, è partito uno studio multicentrico con l’azienda ospedaliera di Padova e il San Matteo di Pavia. Verrà inviata una lettera a tutti coloro che sono guariti dal Coronavirus per il prelievo del sangue”. L’intento è di creare una Banca del sangue che possa fornire sacche di plasma, naturalmente testato e “lavorato”, in caso di necessità. “Dev’essere poi fatta un’analisi – ha precisato Zaia – della qualità della risposta anticorpale, perché sotto una certa soglia il sangue non serve. Si ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - ambasciatore Ue in Cina denuncia la censura della sua lettera sul giornale del Governo Pechino. Commissione : ‘Lo sapevamo’

Coronavirus - gruppo di universitari di Bologna invia lettera al rettore : “Abolire retta di quest’anno e del prossimo. E stop al numero chiuso”

"Non possiamo salvare tutti"/ Coronavirus - lettera medico "Mai visti tanti morti" (Di venerdì 8 maggio 2020) In attesa degli studi sull’efficacia della plasmaterapia, ormai sperimentata in più ospedali e regioni compreso il Veneto, il presidenteha deciso di scrivere unaaiper chiedee ildel. “Sui test sierologici la sperimentazione sta andando avanti, è partito uno studio multicentrico con l’azienda ospedaliera di Padova e il San Matteo di Pavia. Verrà inviata unaa tutti coloro che sonodalper ildel”. L’intento è di creare una Banca delche possa fornire sacche di plasma, naturalmente testato e “lavorato”, in caso di necessità. “Dev’essere poi fatta un’analisi – ha precisato– della qualità della risposta anticorpale, perché sotto una certa soglia ilnon serve. Si ...

RaiNews : #coronavirus #covid19 Altri dipendenti avrebbero ricevuto lettere di sanzione disciplinare in cui si preannuncia tr… - fattoquotidiano : Coronavirus, Boccia contro le riaperture di Santelli (Calabria): “Inviata lettera di diffida, lei sa cosa succede s… - straneuropa : Patto europeo per il vaccino, lunedì raccolta fondi da7,7 miliardi. Lettera di @GiuseppeConteIT @EmmanuelMacron… - destri_li : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, la lettera di Luca Zaia ai guariti per il prelievo del sangue: “Facciamo magazzino” - ProfidiAndrea : ?? #Veneto, il presidente della Regione #Zaia: 'Siamo in un'area di paurosa incertezza' +42% positivi al… -