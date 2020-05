Coronavirus, la Gazzetta dello Sport svela: “E’ italiano il calciatore del Torino risultato positivo” (Di venerdì 8 maggio 2020) E’ di due giorni fa la notizia di un calciatore del Torino risultato positivo al Coronavirus. A comunicarlo è stata la società granata in una nota, dopo aver effettuato i primi test in vista della ripresa degli allenamenti. L’identità del giocatore non è stata svelata ma “La Gazzetta dello Sport” ha lanciato l’indiscrezione secondo la quale sarebbe un italiano della prima squadra. Il calciatore è asintomatico e non ha avuto contatti con gli altri componenti della rosa, visto che ha osservato scrupolosamente le indicazioni del Governo. E stato posto in quarantena e verrà monitorato costantemente. Coronavirus, giallo Milan e Inter: casi sospetti di nuovi contagi, ma dalle società nessun segnale Sampdoria, 3 nuovi calciatori positivi al Coronavirus ed un recidivo DETTAGLI Fiorentina, 3 calciatori e 3 ... Leggi su calcioweb.eu GAZZETTA – “Che Joya!” : Paulo Dybala finalmente negativo al tampone del Coronavirus

L'associazione degli industriali e l'emergenza coronavirus: informative no-stop, formazione online e sinergia tra imprese per i dispositivi di protezione MANTOVA. Informative alle aziende su decreti, ...

Torre delle Medicine, tornano i reparti «normali»

La ritirata, lenta ma costante, del coronavirus sta continuando anche negli spazi del Maggiore. Da domenica scorsa, infatti, anche tutta la Torre delle Medicine, che da metà marzo aveva trasformato tr ...

