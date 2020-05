Coronavirus | la crisi sanitaria di Bergamo ha precise responsabilità politiche Ora lo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 maggio 2020) Ora non lo dicono solo le inchieste giornalistiche. Non lo dicono solo infermieri e medici quasi sempre protetti dall’anonimato. A mettere nero su bianco che ci sono stateresponsabilitàsu quello che non ha funzionato nella gestione dell’emergenza nella provincia più colpita dal Covid-19, cioè, sono il direttore dell’Istituto Mario Negri, Giuseppe Remuzzi, il direttore del dipartimento di Emergenza del Papa Giovanni XXIII, Luca Lorini, e quello del dipartimento di Medicina, Stefano Fagiuoli. E lo fanno attraverso un articolo pubblicato sulla rivista scientifica New England Journal of Medicine. Nel paper, intitolato Adaptations and Lessons in the Province of, i tre raccontano come l’ospedale della città si sia radicalmente trasformato per affrontare l’emergenza. Per due volte citano la mancata ...