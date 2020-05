Coronavirus, la bozza del DL di maggio: agevolazioni per famiglie e imprese e superbonus edilizio con detrazione fiscale del 110% [DETTAGLI] (Di venerdì 8 maggio 2020) Cosa prevede la bozza del nuovo decreto legge di maggio? agevolazioni per famiglie e imprese colpite dall’emergenza Coronavirus e maxi detrazione fiscale a partire dal 1° Luglio, ma di che genere? Tutte le novità. Stop al ritardo nel pagamento Si prevede in primis lo stop al ritardo nel pagamento degli ammortizzatori sociali per l’emergenza Coronavirus. Pertanto il datore di lavoro che non anticipa il trattamento può fare richiesta di pagamento diretto della prestazione trasmettendo la domanda entro la fine del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Le amministrazioni competenti dovranno autorizzare la domanda entro il giorno 20 del mese successivo a quello del periodo di integrazione richiesto e il datore lavoro dovrà poi comunicarlo all’Inps che a sua volta disporrà il ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus ultime notizie : ecco cosa contiene la bozza del Decreto Aprile

Coronavirus - bozza decreto Fase 2 : cig per 18 settimane - reddito d’emergenza - bonus baby sitter

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : detrazione fino a 300 euro per centri estivi secondo la bozza del decreto (Di venerdì 8 maggio 2020) Cosa prevede ladel nuovo decreto legge dipercolpite dall’emergenzae maxi detrazione fiscale a partire dal 1° Luglio, ma di che genere? Tutte le novità. Stop al ritardo nel pagamento Si prevede in primis lo stop al ritardo nel pagamento degli ammortizzatori sociali per l’emergenza. Pertanto il datore di lavoro che non anticipa il trattamento può fare richiesta di pagamento diretto della prestazione trasmettendo la domanda entro la fine del mese di inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Le amministrazioni competenti dovranno autorizzare la domanda entro il giorno 20 del mese successivo a quello del periodo di integrazione richiesto e il datore lavoro dovrà poi comunicarlo all’Inps che a sua volta disporrà il ...

Daniele_Manca : Riapertura scuole: bozza del protocollo sicurezza anti-Coronavirus presentata ai sindacati: non solo banchi distanz… - Agenzia_Ansa : Bonus per aprile sempre di 600 - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie dall’Italia: Bozza dl aprile, divieto licenziamento per altri 3 mesi, reddito di emerge… - Dorlec3 : Mes, ecco la bozza di accordo dell'#Eurogruppo: prestiti fino a dieci anni con rimborso #prioritario! #NoMes… - marcopalears : Qualcuno mi spiega perché per gli investimenti in tv sì, e per quelli online no? #decretoaprile #coronavirus -