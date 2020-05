Coronavirus Italia, conferenza stampa commissario Arcuri il martedì (Di venerdì 8 maggio 2020) Un nuovo cambio di appuntamenti per quanto riguarda le conferenze stampa legate alla crisi Coronavirus (LE ULTIME NOTIZIE). I briefing del commissario all'emergenza Domenico Arcuri dalla sede della Protezione Civile non saranno più bisettimanali: si terrà un'unica conferenza il martedì alle ore 12. La prossima non sarà quindi sabato 9, ma martedì 12 maggio.Conferenze di Arcuri ogni martedì alle 12A renderlo noto è stato l'ufficio stampa di InvItalia, di cui lo stesso Arcuri è amministratore delegato: "A partire dalla prossima settimana, le conferenze del commissario si terranno solo il martedì, alle ore 12", si legge in un comunicato. Leggi su tg24.sky Coronavirus - oltre 30mila vittime in Italia

Coronavirus Italia - 1327 nuovi casi (609 in Lombardia)

Coronavirus - l’Italia supera i 30 mila morti ma il contagio continua a diminuire : il Sud è già fuori dal tunnel [DATI]

Coronavirus Italia : 217.185 casi totali - superati i 30mila morti. Bollettino dell'8 maggio (Di venerdì 8 maggio 2020) Un nuovo cambio di appuntamenti per quanto riguarda le conferenzelegate alla crisi(LE ULTIME NOTIZIE). I briefing delall'emergenza Domenicodalla sede della Protezione Civile non saranno più bisettimanali: si terrà un'unicail martedì alle ore 12. La prossima non sarà quindi sabato 9, ma martedì 12 maggio.Conferenze diogni martedì alle 12A renderlo noto è stato l'ufficiodi Inv, di cui lo stessoè amministratore delegato: "A partire dalla prossima settimana, le conferenze delsi terranno solo il martedì, alle ore 12", si legge in un comunicato.

MedicalFactsIT : Coronavirus – Pillole di ottimismo: il Sud Italia ha numeri eccezionali #coronavirus #coronavirusitalia… - Agenzia_Ansa : #Tagliariol: 'A ottobre ai Mondiali a #Wuhan ci siamo ammalati tutti'. Lo schermidore azzurro: 'Tornato in #Italia… - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS in italia più guariti che malati: è record - LoredanaBerte : ITALIAN ALLSTARS 4 LIFE “MA IL CIELO È SEMPRE BLU” FUORI OVUNQUE ?? - RobyQ2020 : RT @claudio_2022: Ogni santo giorno si vuole trovare a tutti i costi un colpevole della pandemia. Invece di perdete tempo in chiacchere inu… -