Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 8 maggio: morti, contagi, guariti (Di venerdì 8 maggio 2020) Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 8 maggio: morti, contagi, guariti Dopo la decisione di sospendere definitivamente la consueta conferenza stampa delle 18, i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia sono stati diramati tramite un bollettino diffuso sul sito internet della Protezione civile. Questi i numeri del bollettino di oggi, venerdì 8 maggio. Sono 87.961 (-1.663) le persone attualmente positive al Covid-19 in Italia, 30.201 (+243) i decessi e 99.023 (+2.747) i guariti, per un totale di 217.185 (1.327) casi: è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile inerente all’epidemia di Coronavirus nel nostro Paese. Dei 87.961 attualmente positivi, 14.636 (-538) sono ricoverati in ospedale, 1.168 (-143) necessitano di cure nei reparti di terapia intensiva, mentre 72.157 (-982) sono in ... Leggi su tpi Coronavirus - più di 30mila morti in Italia - ma quasi 100mila guariti. 1.327 nuovi casi e -143 persone in terapia intensiva

