Coronavirus Italia, 1327 nuovi casi (609 in Lombardia) (Di venerdì 8 maggio 2020) La Protezione civile ha pubblicato il bollettino quotidiano con i dati sull’epidemia di Covid-19 in Italia. I casi complessivi sono 217.185, di cui 1.327 nuovi. Gli attuali positivi sono 87.961 (-1.663). I guariti salgono complessivamente a 99.023 (+2.747). I deceduti nelle ultime 24 ore sono 243. Il totale delle vittime del virus dall’inizio dell’epidemia supera quota 30mila: 30.201. In Lombardia sono 634 i nuovi casi (25 sono da ricondurre al mese di aprile e conteggiati solo oggi). Il trend è in leggero calo rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 689 malati. Calano anche i decessi. Sono in totale 14.839 (+94 contro +134 ieri). L'articolo Coronavirus Italia, 1327 nuovi casi (609 in Lombardia) ilNapolista. Leggi su ilnapolista Coronavirus - oltre 30mila vittime in Italia

Coronavirus - l’Italia supera i 30 mila morti ma il contagio continua a diminuire : il Sud è già fuori dal tunnel [DATI]

Coronavirus Italia : 217.185 casi totali - superati i 30mila morti. Bollettino dell'8 maggio (Di venerdì 8 maggio 2020) La Protezione civile ha pubblicato il bollettino quotidiano con i dati sull’epidemia di Covid-19 in. Icomplessivi sono 217.185, di cui 1.327. Gli attuali positivi sono 87.961 (-1.663). I guariti salgono complessivamente a 99.023 (+2.747). I deceduti nelle ultime 24 ore sono 243. Il totale delle vittime del virus dall’inizio dell’epidemia supera quota 30mila: 30.201. Insono 634 i(25 sono da ricondurre al mese di aprile e conteggiati solo oggi). Il trend è in leggero calo rispetto a ieri, quando l’aumento era stato di 689 malati. Calano anche i decessi. Sono in totale 14.839 (+94 contro +134 ieri). L'articolo(609 in) ilNapolista.

MedicalFactsIT : Coronavirus – Pillole di ottimismo: il Sud Italia ha numeri eccezionali #coronavirus #coronavirusitalia… - Agenzia_Ansa : #Tagliariol: 'A ottobre ai Mondiali a #Wuhan ci siamo ammalati tutti'. Lo schermidore azzurro: 'Tornato in #Italia… - MediasetTgcom24 : CORONAVIRUS in italia più guariti che malati: è record - uffstampaTv2000 : RT @TV2000it: Una fotografia sul mondo del #lavoro in Italia, dall’inizio dell’emergenza #coronavirus fino al passaggio alla #fase2 La nuo… - FrancesGruno : RT @RadioSavana: In Italia (Napoli) comandano le #risorseINPS africani: vendono droga, merce rubata e cacciano via la Polizia Municipale: '… -