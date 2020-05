Coronavirus | Inail | “Tra fine febbraio e il 4 maggio 37 352 contagiati sul lavoro Più

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 maggio 2020) Trentasettemilatrecentocinquantadue. Tanti sono i contagi da Covid avvenuti sultrae il 4scorso. Il dato deriva dalle denunce presentate all’ed evidenzia un incremento di 9mila unità rispetto ai 28.381 casi registrati nella precedente rilevazione datata 21 aprile. I casi mortali segnalati all’Istituto nazionale per gli infortuni sulnello stesso periodo sono 129,31 in più rispetto al monitoraggio precedente. Al contrario di quanto osservato sul complesso delle denunce, in cui la quota femminile con il 71,5% dei casi prevale rispetto a quella maschile (28,5%), l’82,2% dei decessi hanno interessato i lavoratori e il 17,8% le lavoratrici. Il nuovo report elaborato dalla Consulenza statistico attuariale dell’conferma lare esposizione al rischio del personale sanitario e socio-assistenziale. Il ...