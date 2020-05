Coronavirus | in una Germania sempre più fuori dall’emergenza è allarme contagi nei

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 8 maggio 2020) E’danei grandi macelli tedeschi. E’ quanto ai legge sullo Spiegel online, che spiega come almeno 600 lavoratori siano risultati positivi al Covid-19. Si tratta per lo più di impiegati di origine romena che spesso coabitano in spazi molto stretti. Solo nell’azienda Mueller Fleisch di Pforzheim, nel Baden Wuerttemberg, sono segnalate 300 infezioni. Ed è un caso anche quello della Westfleisch a Coesfeld, nel Nord-Reno Vestfalia, dove risultano infetti daoltre 200 lavoratori, tanto che si è deciso di effettuare i tamponi anche gli altri 1000 dipendenti della società. Ma, soprattutto, in questa località le autorità del Land hanno deciso di rinviare di una settimana, ovvero al 18 maggio, gli allentamenti del lockdown già decisi, con l’eccezione delle scuole, che a quanto ...