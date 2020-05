Coronavirus in Italia: superati i 30mila morti (Di venerdì 8 maggio 2020) Dai dati raccolti sinora dall’Iss – Istituto Superiore di Sanità – la curva della pandemia in Italia, da regione a regione, continua a decrescere ma sarà cruciale la raccolta dei dati nel corso di questa prima settimana di fase 2 della gestione dell’emergenza Coronavirus. A confermare la decrescita lenta ma costante è Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss, nel corso dell’ultima conferenza stampa. Arriva intanto in questi momenti il bollettino della Protezione Civile con i numeri del contagio aggiornati all’8 maggio. Coronavirus, fase 2 e contagi: la settimana cruciale “Solo nella prossima settimana sarà possibile avere i dati relativi all’andamento dei casi nei primi giorni dalla riapertura“, sono state le parole di Silvio Brusaferro che puntualizza sull’esigenza di continuare a ... Leggi su thesocialpost Coronavirus Italia : dati aggiornati live contagio Regioni 8 maggio

