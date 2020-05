Coronavirus in Italia: superata quota 30.000 morti (Di venerdì 8 maggio 2020) Coronavirus in Italia, i dati dell’8 maggio 2020 contenuti nell’ultimo report della Protezione Civile. Il totale delle persone che hanno contratto il virus è 217.185. Coronavirus in Italia 8 maggio 2020 Rispetto a ieri si registra un incremento di 1.327 nuovi casi. Il numero totale di attualmente positivi è di 87.961, con una decrescita di 1.663 assistiti rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi 1.168 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 143 pazienti rispetto a ieri. 14.636 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 538 pazienti rispetto a ieri. 72.157 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 243 e portano il totale a 30.201. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 99.023, con un incremento di 2.747 ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - la situazione in Italia : grafici e mappe

Il punto sul coronavirus in Italia

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Italia Coronavirus in Italia: 217.185 casi positivi e 30.201 morti. Il bollettino del 8 maggio Corriere della Sera Emergenza Coronavirus, il bollettino della Protezione Civile – 8 maggio

La Protezione Civile ha voluto aggiornare la situazione in Italia riguardo il Coronavirus. Ecco il bollettino con i dati di oggi. Ad oggi, 8 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il ...

Online la piattaforma Mibact a sostegno dello spettacolo: pronti 20 milioni

Qualcosa sembra iniziare a muoversi in aiuto del mondo spettacolo, martoriato dall’emergenza Covid-19. Sul sito spettacolodalvivo.beniculturali.it, infatti, è stato appena pubblicato l’avviso pubblico ...

