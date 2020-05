Coronavirus: in Basilicata nessun nuovo caso per il 2° giorno consecutivo, ieri tutti negativi 505 test (Di venerdì 8 maggio 2020) Non si registra alcun nuovo caso positivo di Coronavirus in Basilicata per il 2° giorno consecutivo: la task force regionale comunica che ieri sono stati effettuati “505 test e tutti sono risultati negativi“. Attualmente i positivi sono 152, a cui “vanno aggiunte 26 persone decedute e 204 persone guarite“. I pazienti “ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 50, mentre in isolamento domiciliare sono 102“.L'articolo Coronavirus: in Basilicata nessun nuovo caso per il 2° giorno consecutivo, ieri tutti negativi 505 test Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu Coronavirus : in Basilicata nessun nuovo caso per il 2° giorno consecutivo - ieri tutti negativi 505 test

Coronavirus - Brusaferro (Iss) : «Siamo ancora in fase epidemica : immunità di gregge lontana». Basilicata - contagi zero

Coronavirus : la Basilicata riporta zero contagi - nessun nuovo caso su 653 test (Di venerdì 8 maggio 2020) Non si registra alcunpositivo diinper il 2°: la task force regionale comunica chesono stati effettuati “505 test esono risultati negativi“. Attualmente i positivi sono 152, a cui “vanno aggiunte 26 persone decedute e 204 persone guarite“. I pazienti “ricoverati nelle strutture ospedaliere lucane sono 50, mentre in isolamento domiciliare sono 102“.L'articolo: inper il 2°negativi 505 test Meteo Web.

you_trend : ?? #Coronavirus, elaborazioni basate sull'aggiornamento nazionale ore 18: • Tasso grezzo di letalità: 13,8% Region… - Agenzia_Ansa : #Covid19 Nel #Lazio il trend dei contagi sotto l'1%.I guariti sono il triplo dei nuovi casi. In #Veneto +84 positiv… - leandro_verde : RT @TgrBasilicata: In Basilicata per il secondo giorno consecutivo nessun nuovo caso di #coronavirus.Tutti negativi i 505 test di ieri.I ca… - grigiestanze : RT @TgrBasilicata: In Basilicata per il secondo giorno consecutivo nessun nuovo caso di #coronavirus.Tutti negativi i 505 test di ieri.I ca… - almayer78 : RT @TgrBasilicata: In Basilicata per il secondo giorno consecutivo nessun nuovo caso di #coronavirus.Tutti negativi i 505 test di ieri.I ca… -