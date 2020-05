Coronavirus | in Alto Adige si riparte | in vigore da oggi la nuova legge sulla Fase 2

(Di venerdì 8 maggio 2020) Il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha approvato nella notte con 28 sì, 6 astensioni e un voto contrario lache determina le misure per il contenimento del contagio dele “la ripresa graduale delle libertà di movimento delle cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali”. Il disegno diera stato approvato la scorsa settimana dalla Giunta provinciale. Dopo che la primadell’emergenza è stata affrontata in modo unitario in tutto il territorio nazionale, “la Provincia vuole affrontare questa2 all’insegna dell’applicazione della nostra autonomia”, ha sottolineato il presidente Arno Kompatscher. “Al centro mettiamo la sicurezza e il senso di comunità. Questa2 e lanza possono avere luogo solo se tutti si ...

Uno studio di Ars e Asl Toscana centro su 2700 pazienti ha calcolato il rischio di sviluppare una forma più grave di Covid in presenza di patologie croniche. Ecco la classifica delle più pericolose FI ...Chiuso per emergenza Covid il centro culturale islamico di Albenga, uno tra i più grandi della Liguria per l’alto numero di musulmani nella ... Santa Maria di Misericordia per l’emergenza Covid 19.