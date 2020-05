Coronavirus | in Africa finora pochi casi ma per l’OMS “sarà lunga | si temono fino a

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 8 maggio 2020) Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, inla diffusione delè più lenta ma rischia di durare anni, provocando la morte di 190mila persone nei prossimi 12 mesi: per l’OMS potrebbe potrebbe essere questo l’andamento della pandemia nel continente, destinata a diffondersi in diversi focolai di trasmissione durante i prossimi mesi e in grado di sopraffare un sistema sanitario già carente. Secondo gli ultimi dati diffusi dall’OMS, sulla base di uno studio svolto in 47 Paesi su 54, nei prossimi 6 mesi potrebbero ammalarsi 10 milioni di persone, nei prossimi 12 tra 29 e 44 milioni mentre si rischia di registrare190mila decessi. Le conclusioni emergono da un nuovo studio dell’OMS, e sono state presentate dal direttore regionale per l’, Matshidiso Moeti: “Il Covid-19 potrebbe ...