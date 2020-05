Coronavirus | il ritorno alla normalità negli ospedali

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 8 maggio 2020) La Fase 2 è iniziata anche negli ospedali e per tutti quei pazienti che si sono visti rimandare esami di controllo, visite, operazioni non urgenti. È il danno indotto del Covid sulle altre malattie e che ha reso molti pazienti “invisibili”, un danno la cui entità si potrà misurare nei prossimi mesi. «Durante la fase più acuta del coronavirus non abbiamo mai smesso di gestire le urgenze e tutte quelle prestazioni che richiedevano di essere svolte nell’arco di tempo di 72 ore – 10 giorni. Abbiamo sempre garantito anche le terapie oncologiche e abbiamo creato aree non Covid di pronto soccorso dedicate a quei pazienti che arrivavano con un infarto del miocardio, per esempio», spiega il dottor Claudio Zanon, direttore scientifico Motore Sanità e direttore sanitario dell’ospedale Valduce di Como.