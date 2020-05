Coronavirus, il Regno Unito peggio dell’Italia: verso la proroga del lockdown fino a giugno con limitatissimi alleggerimenti, “strategia della massima cautela” (Di venerdì 8 maggio 2020) Mentre molti Paesi, tra i quali Germania, Austria, Danimarca, Norvegia, hanno allentato considerevolmente le misure nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus, l’Italia ci è andata con i piedi di piombo, consentendo pochissime aperture e libertà dal 4 maggio rispetto alla fase 1. peggio sembra fare il Regno Unito, dove si va verso la proroga del lockdown di altre 3 settimane. Almeno secondo quanto riportato dl Times. Nel discorso alla nazione che il premier Boris Johnson terrà domenica sera, secondo il giornale di Rupert Murdoch, verranno annunciati alleggerimenti limitatissimi e tappe verso una graduale “riapertura” fissate per lo piu’ dalla sola indicazione di date future. Sostanzialmente, Johnson, reduce in prima persona dal contagio di Coronavirus, annuncera’ “l’estensione del lockdown” per tre settimane, ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - “nel Regno Unito i neri hanno quattro volte più probabilità di morire di Covid-19 rispetto ai bianchi”

Coronavirus : virologo che consigliò a Boris Johnson di chiudere il Regno Unito - incontra l’amante durante il lockdown

“In questo momento stiamo fronteggiando una nuova lotta, contro il coronavirus – ha detto il premier britannico Boris Johnson ... dover tutto ciò che abbiamo a cuore alla generazione che ha vinto la ...

Chiarimento sull'ordinanza del presidente della Regione: finché perdura il divieto di accesso agli arenili i pescatori hanno campo libero CAGLIARI. La pesca sportiva per fini ricreativi, turistici o s ...

