Coronavirus, il racconto del primario: “In 37 anni una cosa del genere non l’ho mai vista, adesso fanno tutti i sapientoni” (Di venerdì 8 maggio 2020) “Io sono in terapia intensiva da 37 anni e una cosa del genere non l’ho mai vista in vita mia. Ho vissuto qualche altra epidemia; ricordo l’H1N1, la Sars, ma una con un virus così forte, di una vastità tale da spargere infinito dolore e disperazione, non l’ho mai vista. Adesso tutti quelli che fanno i sapientoni, usando espressioni del tipo ‘lo sapevo’ o ‘l’avevo detto’, in realtà, come me, neanche loro si aspettavano una malattia di queste proporzioni“: è la testimonianza di Giorgio Berlot, docente di anestesia e Rianimazione all’Università di Trieste e primario del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Cattinara del capoluogo friulano, raccontata a Interris.it. “Rispetto ai colleghi di Milano e di tutta la Lombardia, noi abbiamo avuto circa due/tre ... Leggi su meteoweb.eu Tutto quello che non torna nel racconto di Alba Parietti sul Coronavirus

Coronavirus - il racconto di un’impresa funebre a Bergamo : “Noi in prima linea - decessi decuplicati” : lo speciale sul Nove de “L’Assedio” di Bignardi

Alba Parietti : “Ho avuto il coronavirus. Paura e pianti”. Il racconto fiume (Di venerdì 8 maggio 2020) “Io sono in terapia intensiva da 37e unadelnon l’ho mai vista in vita mia. Ho vissuto qualche altra epidemia; ricordo l’H1N1, la Sars, ma una con un virus così forte, di una vastità tale da spargere infinito dolore e disperazione, non l’ho mai vista. Adesso tutti quelli che fanno i sapientoni, usando espressioni del tipo ‘lo sapevo’ o ‘l’avevo detto’, in realtà, come me, neanche loro si aspettavano una malattia di queste proporzioni“: è la testimonianza di Giorgio Berlot, docente di anestesia e Rianimazione all’Università di Trieste edel reparto di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Cattinara del capoluogo friulano, raccontata a Interris.it. “Rispetto ai colleghi di Milano e di tutta la Lombardia, noi abbiamo avuto circa due/tre ...

IlariaDinetti : Ti racconto la mia forza. Storie di #SclerosiMultipla ai tempi del coronavirus. Manda la tua storia su - PupiaTv : Coronavirus, 10 anni dopo: il racconto ai nipoti di un nonno del Sud Italia - - paolotaioli : RT @larenait: Prima pagina di venerdì 8 maggio 2020 Lo scudetto dell'Hellas 35 anni fa Il racconto degli ex gialloblù in diretta sul sito a… - pazienti : #8Maggio, Giornata Mondiale della #CroceRossa: il nostro #grazie agli eroi in prima linea contro il #COVID-19. In q… - toscanalibri : Leggi il racconto 'Sette volte sette' di Massimiliano Bellavista che rientra nell'iniziativa di… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus racconto Coronavirus, il racconto del primario: “In 37 anni una cosa del genere non l’ho mai vista, ade ... Meteo Web Il racconto del primario: "In 37 anni mai visto tanto dolore"

“Io sono in terapia intensiva da 37 anni e una cosa del genere non l’ho mai vista in vita mia. Ho vissuto qualche altra epidemia; ricordo l’H1N1, la Sars, ma una con un virus così forte, di una vastit ...

Anche l'Ue chiede conto alla Cina del Covid-19

La lettera degli ambasciatori europei a Pechino, pubblicata sul China daily dopo un intervento di censura da parte del governo cinese, è solo la goccia che fa traboccare il vaso. Ora anche l’Unione eu ...

“Io sono in terapia intensiva da 37 anni e una cosa del genere non l’ho mai vista in vita mia. Ho vissuto qualche altra epidemia; ricordo l’H1N1, la Sars, ma una con un virus così forte, di una vastit ...La lettera degli ambasciatori europei a Pechino, pubblicata sul China daily dopo un intervento di censura da parte del governo cinese, è solo la goccia che fa traboccare il vaso. Ora anche l’Unione eu ...