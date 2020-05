Coronavirus. «I pazienti morivano senza tampone. Un medico ci chiese di togliere le mascherine»: il personale del Pio Albergo Trivulzio deposita la denuncia (Di venerdì 8 maggio 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in direttaTra marzo e aprile nella residenza per anziani Pio Albergo Trivulzio sono morte 203 persone, con sintomi riconducibili al Coronavirus. Un dramma che assume le note di una strage, consumatasi a pochi chilometri dal centro di Milano. Attraverso la prima denuncia depositata da parte del personale, il Corriere della Sera ha potuto ricostruire quanto accaduto all’interno della struttura. Dagli infermieri costretti a portarsi le mascherine da casa, agli anziani con i sintomi della Covid-19 trattati senza le dovute protezioni. Il racconto parte dal reparto meno colpito, il “Grossoni”, ma dal quale il personale della struttura ha osservato tutto, anche quegli spostamenti «pericolosi» andati avanti fino al 22 aprile. Ed è indicativo che, se il reparto per la riabilitazione dei pazienti cardiologici Grossoni ... Leggi su open.online Coronavirus - ancora troppi morti. Ma è record di pazienti guariti

Coronavirus a Napoli - via libera dal Comitato etico : parte anche al Cotugno la cura con plasma iperimmune dei pazienti guariti

(Di venerdì 8 maggio 2020)in Italia: ultime notizie in direttaTra marzo e aprile nella residenza per anziani Pio Albergo Trivulzio sono morte 203 persone, con sintomi riconducibili al. Un dramma che assume le note di una strage, consumatasi a pochi chilometri dal centro di Milano. Attraverso la prima denuncia depositata da parte del personale, il Corriere della Sera ha potuto ricostruire quanto accaduto all'interno della struttura. Dagli infermieri costretti a portarsi le mascherine da casa, agli anziani con i sintomi della Covid-19 trattatile dovute protezioni. Il racconto parte dal reparto meno colpito, il "Grossoni", ma dal quale il personale della struttura ha osservato tutto, anche quegli spostamenti «pericolosi» andati avanti fino al 22 aprile. Ed è indicativo che, se il reparto per la riabilitazione deicardiologici Grossoni ...

Secondo un nuovo studio pubblicato su Faseb Journal è necessario che i medici procedano con molta cautela nell'utilizzare clorochina e idrossiclorochina come trattamento nei pazienti affetti da Covid- ...

Sono quasi 30mila i morti in Italia dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Secondo i dati forniti dalla Protezione Civile nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 274 decessi, per un totale di 29.958 ...

