Coronavirus, i Navigli si riempiono e sui social scoppia la polemica. Galli: “La situazione di Milano è una bomba, necessari più controlli” (Di venerdì 8 maggio 2020) La zona più famosa della movida milanese aveva cominciato a ripopolarsi già dal 4 maggio, ma ieri le immagini dei Navigli presi d’assalto dalla folla hanno fatto scoppiare la polemica: a parte qualche mascherina che si intravede qua e là, sembrano foto scattate la scorsa primavera, quando non esisteva la parola ‘distanziamento sociale’. Un happy hour in piena regola: tanti capannelli, ragazzi seduti ben più vicini del fatidico metro ‘di sicurezza’, mascherine sì, ma molte – troppe – abbassate sul mento o sul collo. Sui social si è scatenata un’ondata di critiche, considerando anche che la Lombardia è una regione ancora in bilico: da sola, registra la metà dei nuovi dei contagi. E l’infettivologo Massimo Galli, intervistato da Repubblica, avverte: “La situazione di Milano ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Milano : Navigli presi d’assalto all’ora dell’aperitivo e niente mascherine | FOTO E VIDEO

