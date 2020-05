Coronavirus | i dipendenti di Facebook e Google lavoreranno da casa fino a fine anno

Leggi su meteoweb.eu

(Di venerdì 8 maggio 2020)deciso di consentire ai lorodi lavorare in modalità smart workingalladell’a causa dell’epidemia diè stata tra le prime aziende di IT a chiedere ai suoidi lavorare da: “Chiunque possa lavorare da remoto potrà scegliere di farloalladell’. Si tratta di una situazione in evoluzione e ie le loro famiglie devono prendere una decisione importante sul ritorno al lavoro“, ha spiegato. Gli uffici riaprira inizio luglio ma soltanto per una parte ridotta dei. Per quanto riguarda, l’amministratore delegato ha dichiarato che iche devono tornare a lavoro in ufficio iniziera farlo da luglio ma gli altri potrlavorare da.L'articolo: i ...