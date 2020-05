Coronavirus: giudici, ‘boss Sudato scarcerato perché in caso di contagio rischia la vita’ (2) (Di venerdì 8 maggio 2020) (Adnkronos) – Per i giudici al momento “non può dirsi sussistente un attuale concreto pericolo di commissione di nuovi delitti, considerato che il condannato è detenuto dal 1995”. Per la magistratura la detenzione in carcere avrebbe potuto rappresentare un “grave pregiudizio” per Sudato. Il giudice dell’Aquila ha ricordato la relazione del medico secondo cui “in caso di infezione da Covid possa essere considerato paziente ad alto rischio”. L'articolo Coronavirus: giudici, ‘boss Sudato scarcerato perché in caso di contagio rischia la vita’ (2) CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Coronavirus : giudici - ‘boss Sudato scarcerato perché in caso di contagio rischia la vita’

Boss della ‘ndrangheta - i giudici : ai domiciliari perché manca il vaccino per il Coronavirus

L'ultimo saluto a padre Domenico, il missionario stroncato dal Covid

L'urna con le ceneri della salma di Padre Domenico (nome di battesimo Dario Lanzetta), arriverà oggi al cimitero di Sarno. Qui, il Vescovo della diocesi Nocera Sarno, monsignor Giuseppe Giudice, insie ...

(Adnkronos) – Per i giudici al momento "non può dirsi sussistente un attuale concreto pericolo di commissione di nuovi delitti, considerato che il condannato è detenuto dal 1995". Per la magistratura ...L'urna con le ceneri della salma di Padre Domenico (nome di battesimo Dario Lanzetta), arriverà oggi al cimitero di Sarno. Qui, il Vescovo della diocesi Nocera Sarno, monsignor Giuseppe Giudice, insie ...