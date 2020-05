Coronavirus, Germania: focolaio in un macello nel distretto di Coesfeld, superato il limite di nuovi casi che prevede il ritorno al lockdown (Di venerdì 8 maggio 2020) Più di 50 nuovi casi per 100mila abitanti in una settimana: il distretto di Coesfeld, cittadina tedesca poco a nord di Dortmund, ha superato il limite fissato dal governo federale. Ora, secondo le nuove regole fissate da Angela Merkel per la Fase 2 in Germania, nel distretto dovrà essere ripristinato il lockdown. Il boom di nuovi positivi a Coesfeld è stato provocato principalmente da un macello (Westfleisch) dove a ieri si contavano 129 contagiati. Non è il primo caso: oggi anche il distretto di Steinburg nel Land dello Schleswig-Holstein ha riferito di aver superato il limiti di nuovi positivi e l’aumento è correlato proprio a un focolaio nato in un macello. Il tetto di 50 positivi per 100mila abitanti in 7 giorni è stato fissato proprio mercoledì durante il vertice tra i Länder e il governo. La cancelliera Merkel ha ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - ultime notizie dal mondo. Onu - virus scatena tsunami di odio e xenofobia. Germania - export a marzo : -11 - 8% - il dato peggiore dalla riunificazione

