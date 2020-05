Coronavirus | Financial Times | Twitter non riesce a rimuovere fake news

fattoquotidiano : Luca Zaia, Financial Times lo definisce ‘l’astro nascente che offusca Salvini’. Lui: ‘Poco valore, chi si occupa di… - Agenpress : Coronavirus. Financial Time. Scontro Ue-Cina, dove è nato e diffuso in tutto il mondo - IannacciStefano : RT @RaiNews: Il Financial Times sottolinea che 'la censura è l'ultimo esempio degli sforzi di Pechino per far fronte a chi la accusa di ave… - RaiNews : Il Financial Times sottolinea che 'la censura è l'ultimo esempio degli sforzi di Pechino per far fronte a chi la ac… - VerdiVeneto : RT @Linkiesta: Una scelta drastica. Airbnb licenzia il 25% dei dipendenti. I ricavi attesi per il 2020 sono la metà dell’anno prima. http… -

BRUXELLES - Niente da fare: "Twitter non riesce a rimuovere le fake news sul coronavirus". E' la conclusione - amara - di un rapporto di NewsGuard che monitora l'affidabilità delle notizie sui siti we ...

Mascherine mai arrivate, si indaga su una polizza da 35 milioni della Regione Lazio

Il 29 aprile scorso la Regione Lazio ha ricevuto una contestazione formale sulla polizza stipulata per coprire la fornitura di mascherine da 35 milioni di euro, di cui 11 milioni già versati. Sono gli ...

