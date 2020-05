Coronavirus | Fase 2 | musei e cinema pronti a ripartire | ecco le regole e i divieti – VIDEO

(Di venerdì 8 maggio 2020)quali sono lee ida rispettare per la riapertura didurante la2 del, le discoteche rimarranno chiuse È da poco iniziata la2 dell’emergenza, di seguito trovate le prescrizioni del comitato tecnico-scientifico inviate al Governo per decidere le prossime autorizzazioni. Sono vietate le file … L'articolo2:lee iNewNotizie.it.

lorepregliasco : Viste le nostre città in questa fase 2, e vista l'inesistenza di piani nazionali su test, tracciamento e isolamento… - SkyTG24 : Coronavirus, fase 2 a Milano: i Navigli tornano a riempirsi. FOTO - Agenzia_Ansa : Fase 2: il Consiglio provinciale di Bolzano approva la legge. Domani aprono i negozi. Lunedì parrucchieri, ristoran… - LeleRoma1976 : RT @VincenzoDeLuca: ?? #CORONAVIRUS, Fase 2: tra poco in streaming su Facebook faremo il punto della situazione sugli ultimi importanti aggi… - CarmelinaCarmi : RT @SkyTG24: Nel quarto giorno dalla fine del lockdown i #Navigli sono tornati a riempirsi verso l'ora dell'aperitivo ma il sindaco #Sala p… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Fase

Sky Sport

Una riflessione sul mondo dei bambini e su come stanno vivendo un momento difficile da interpretare, anche per gli adulti “Dei bambini non si sa niente” recita il titolo di un romanzo di Simona Vinci.Michele De Leo – Prosegue il braccio di ferro tra le Regioni ed il Governo sulle riaperture anticipate. La Conferenza delle Regioni ha approvato all’unanimità un documento attraverso il quale chiede, ...