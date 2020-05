Coronavirus Fase 2 | a scuola mascherine | ingressi a scaglioni e percorsi protetti

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 8 maggio 2020) La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha incontrato le organizzazioni sindacali dellae dei dirigenti scolastici in vista della ripresa di settembre e dei prossimi esami di Stato. Al centro dell'incontro, il rientro in sicurezza, dal punto di vista sanitario, sia del personale che degli studenti, per prevenire le possibilità di contagio da(GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE FOTO SIMBOLO - LO SPECIALE). "Siamo al lavoro con le parti sociali per studiare insieme tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza del personale e dei nostri studenti", ha spiegato la ministra, che ha presentato ai presidi e ai sindacati una "prima bozza" di protocollo sulla sicurezza per il rientro aa settembre, testo che dovrà essere ora vagliato dalle parti sociali e poi inviato al Comitato tecnico ...