Coronavirus e scuola: ecco come si svolgeranno gli Esami di Stato e la valutazione finale degli alunni (Di venerdì 8 maggio 2020) Sono pronte le Ordinanze con le indicazioni per lo svolgimento degli Esami di Stato e la valutazione finale degli alunni. Provvedimenti che tengono conto di quanto previsto dal decreto scuola, approvato ad aprile, e dell’emergenza Coronavirus. Le Ordinanze, presentate alle Organizzazioni Sindacali, sono state inviate ieri al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il necessario parere prima della loro pubblicazione.Si tratta di tre testi: uno per la valutazione di fine anno delle studentesse e degli studenti e per il recupero degli apprendimenti, uno per gli Esami del primo ciclo, uno per gli Esami del secondo ciclo.Di seguito la sintesi dei contenuti. valutazione finale e recupero degli apprendimenti: La valutazione avverrà sulla base di quanto effettivamente svolto, gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - ecco come e quando riparte la scuola : i dettagli

Scuola Calcio Valle Telesina al tempo del coronavirus : insegnamenti di sport e vita

Una prima guida per riapertura scuola d’infanzia a giugno post Coronavirus (Di venerdì 8 maggio 2020) Sono pronte le Ordinanze con le indicazioni per lo svolgimento deglidie ladegli alunni. Provvedimenti che tengono conto di quanto previsto dal decreto, approvato ad aprile, e dell’emergenza. Le Ordinanze, presentate alle Organizzazioni Sindacali, sono state inviate ieri al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per il necessario parere prima della loro pubblicazione.Si tratta di tre testi: uno per ladi fine anno delle studentesse e degli studenti e per il recupero degli apprendimenti, uno per glidel primo ciclo, uno per glidel secondo ciclo.Di seguito la sintesi dei contenuti.e recupero degli apprendimenti: Laavverrà sulla base di quanto effettivamente svolto, gli alunni potranno essere ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti ...

Agenzia_Ansa : #Scuola, ministero presenta piano: mascherine, ingressi a scaglioni, percorsi protetti. #Azzolina incontra sindacat… - Avvenire_Nei : Coronavirus. Scuola, l'ultimo duello è sulle paritarie - BAG_OFSP_UFSP : #CoronaInfoCH Coronavirus e scuola: Questo breve filmato mostra agli allievi delle scuole come il coronavirus influ… - Luca_Zunino : In spiaggia o a scuola. Il braccialetto che suona se non si rispetta la distanza. #fase2 #coronavirus #Covid_19 - Alertswiss : RT @BAG_OFSP_UFSP: #CoronaInfoCH Coronavirus e scuola: Questo breve filmato mostra agli allievi delle scuole come il coronavirus influenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus scuola Coronavirus, cosa può dire la scienza sulla riapertura delle scuole Wired Italia Scuole, piano riapertura settembre/ “Scaglionamento? Si, ma non ogni quarto d’ora”

Il piano scuole verrà presentato ufficialmente a giorni: lo annuncia Anna Ascani, sottosegretaria all’Istruzione. Intervenuta ai microfoni di Radio 24, durante la trasmissione radiofonica “24 Mattino” ...

Scuola, Ministero e sindacati al lavoro su protocollo per rientro in classe

(Teleborsa) - Misurazione della temperatura, obbligo di mascherine, distanza di sicurezza e divieto di assembramenti all'ingresso e all'uscita. Queste alcune delle misure contenute nel protocollo per ...

Il piano scuole verrà presentato ufficialmente a giorni: lo annuncia Anna Ascani, sottosegretaria all’Istruzione. Intervenuta ai microfoni di Radio 24, durante la trasmissione radiofonica “24 Mattino” ...(Teleborsa) - Misurazione della temperatura, obbligo di mascherine, distanza di sicurezza e divieto di assembramenti all'ingresso e all'uscita. Queste alcune delle misure contenute nel protocollo per ...