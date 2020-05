Coronavirus e mascherina, ma come si indossa? Il vicepremier belga prima la mette sulla testa e poi sugli occhi: il VIDEO fa impazzire i social (Di venerdì 8 maggio 2020) Si sa, le mascherine sono diventate all’improvviso un nuovo oggetto della quotidianità da indossare contro il Coronavirus. Eppure sembra che il vicepremier del Belgio, Koen Geens, non ne abbia mai indossata una. Nei giorni scorsi, ha visitato un laboratorio dove un gruppo di donne sta realizzando delle mascherine per far fronte all’epidemia. In un video diventato virale sui social, si vede Geens tentare di indossare il dispositivo di protezione ma senza successo, se non quello di suscitare ilarità. Nei suoi tentativi, infatti, la mascherina finisce prima a coprirgli la testa, poi gli occhi (vedi video in fondo all’articol). Alla fine sembra che il primo ministro sia riuscito, seppur con qualche fatica, ad indossare correttamente il dispositivo, per poi ironizzare: “Ho l’impressione che le mie orecchie siano troppo grandi“. I social ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus Basket/ Petrucci : "Spero nella ripresa a ottobre e senza mascherina"

