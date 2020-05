Coronavirus, Di Maio ad Accordi&Disaccordi (Nove): “Sfiducia a Bonafede? Per lui non servono aggettivi, bastano le leggi che ha fatto” (Di venerdì 8 maggio 2020) “Voglio dire solo una cosa sul ministro Bonafede: non c’è bisogno di utilizzare aggettivi, basta semplicemente utilizzare due leggi che ha approvato lui”. Così il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ospite di ‘Accordi e Disaccordi’, il talk politico condotto da Andrea Scanzi e Luca Sommi, in onda sul Nove stasera alle 22.45 ha commentato la polemica tra il Guardasigilli e il magistrato antimafia Nino Di Matteo che ha portato a una mozione di sfiducia nei confronti del ministro da parte dell’opposizione di centrodestra, in discussione al Senato la prossima settimana. “La prima, dopo 30 anni, è quella anticorruzione che ha introdotto il trojan per i reati di corruzione e ha inasprito le pene per i reati di corruzione – ha spiegato il titolare della Farnesina – E la seconda è quella che manda in galera i ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - Di Maio ad Accordi&Disaccordi (Nove) : “Mes? Se ci sarà poderoso Recovery Fund non ce ne sarà bisogno”

Coronavirus - Di Maio : “Serve un ‘Recovery Plan’ contro la crisi economica per la ricostruzione dell’Europa”

