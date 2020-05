Coronavirus, De Luca su Salvini: “C’è un politico milanese che va in giro a mostrare gli occhiali nuovi color pannolino di bimbo” (Di venerdì 8 maggio 2020) “La Campania è entrata pienamente nella fase 2 e ci siamo entrati seguendo il ‘modello Campania’: decisioni rapide e chiare, non perdere un minuto di tempo, non fare demagogia”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nella sua consueta informativa video su Facebook. E aggiunge: “Mi capita di ascoltare da settimane colleghi di altre Regioni e di altre istituzioni invocare la riapertura universale: ‘Apriamo domani, apriamo tutto, apriamo subito’. Il mio invito a quelli che si stanno perdendo a fare demagogia, che cercano cioè di strumentalizzare la drammatica domanda di lavoro che c’è senza decidere niente, è questa: chi vuole aprire domani mattina, lo faccia. Anziché parlare di apertura apra, se ne assuma la responsabilità – continua – Ma facciamola ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus - la lettera di Luca Zaia ai guariti per il prelievo del sangue : “Facciamo magazzino”

Basket : Matteo Malaventura e Luca Severini - le storie di chi è guarito dal coronavirus

Basket : Matteo Malaventura e Luca Severini - le storie di chi è guarito dal coronavirus (Di venerdì 8 maggio 2020) “La Campania è entrata pienamente nella fase 2 e ci siamo entrati seguendo il ‘modello Campania’: decisioni rapide e chiare, non perdere un minuto di tempo, non fare demagogia”. Sono le parole del presidente della Regione Campania, Vincenzo De, nella sua consueta informativa video su Facebook. E aggiunge: “Mi capita di ascoltare da settimane colleghi di altre Regioni e di altre istituzioni invocare la riapertura universale: ‘Apriamo domani, apriamo tutto, apriamo subito’. Il mio invito a quelli che si stanno perdendo a fare demagogia, che cercano cioè di strumentalizzare la drammatica domanda di lavoro che c’è senza decidere niente, è questa: chi vuole aprire domani mattina, lo faccia. Anziché parlare di apertura apra, se ne assuma la responsabilità – continua – Ma facciamola ...

fattoquotidiano : Coronavirus, la lettera di Luca Zaia ai guariti per il prelievo del sangue: “Facciamo magazzino” - fanpage : Coronavirus, De Luca ai campani: “Non andate negli ospedali del Nord” #8maggio - fattoquotidiano : Coronavirus, De Luca sbotta in Consiglio regionale: “Ho buttato il sangue per salvare la Campania”. Ai consiglieri:… - BreakingItalyNe : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, De Luca su Salvini: “C’è un politico milanese che va in giro a mostrare gli occhiali nuovi color pannolin… - marcomoriconi3 : RT @FilcaCisl: Collegamento in videoconferenza per l'Esecutivo della Filca #Lombardia, con il segretario nazionale Ottavio De Luca. Si parl… -