Coronavirus | da Varese arriva il test rapido per sapere se si è positivi VIDEO

Leggi su tg24.sky

(Di venerdì 8 maggio 2020) Servono 5 minuti perse si èo meno al Covid-19. Lo dimostra ilche utilizza la saliva e che è stato messo a punto dall'Università dell'Insubria, in collaborazione con l'Asst Sette Laghi die ha un'attendibilità del 90%. Per il prototipo e la seconda validazione, servirà ancora un mese, poi ilpotrà essere commercializzato (GLI AGGIORNAMENTI SULIN DIRETTA - LO SPECIALE - LE FOTO SIMBOLO - I NUMERI IN ITALIA)