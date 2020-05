Coronavirus | colpo da quasi ko alla sharing economy dell’auto Il caso Uber

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 maggio 2020) La paura dell’altro e il distanziamento sociale. Due killer insidiosi almeno quanto il Covid 19 per la. Ovvero la condivisione di beni e servizi, a cui la pandemia ha assestato undurissimo, che solo il tempo dirà se definitivo. E anche quando si riprenderanno, le industrie del divertimento, dei viaggi e degli affitti, ma anche dei servizi di mobilità, non saranno più le stesse. C’è chi già si lecca le ferite. Come la Disney, a cui blocco delle attività e parchi tematici deserti sono già costatiun miliardi e mezzo di dollari, o Airbnb, che prevede guadagni dimezzatifine dell’anno, anche perché ha già speso 250 milioni di dollari in rimborsi ai proprietari di appartamenti per i mancati introiti, avendo di deciso di concellare le prenotazioni senza penali per i clienti. E ha ...