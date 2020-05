Coronavirus, cani addestrati a riconoscere malati e contagio al fiuto (Di venerdì 8 maggio 2020) I cani potrebbero essere utilizzati per distinguere con il loro fiuto campioni positivi o negativi di Coronavirus. All'università della Pennsylvania otto labrador sono stati arruolati in un progetto-pilota di ricerca per determinare se i cani possono rilevare un odore associato al Covid-19, in modo particolare per dare risposta a uno dei problemi del Sars-CoV-2, ovvero la necessità di individuare i pazienti asintomatici che, essendo infettati, diffondono il contagio a loro insaputa. La facoltà di Medicina Veterinaria dell'ateneo della Pennsylvania (Penn Vet) ha avviato un programma sperimentale sull'olfatto dei cani per capire se sarà possibile affidare agli animali la missione di scoprire l'infezione Covid-19. Inizialmente l'esperimento prevede che i cani, nell'arco di tre settimane, siano sottoposti a un processo di imprinting degli odori, ... Leggi su gqitalia I cani possono scoprire il coronavirus : iniziati gli addestramenti (video)

